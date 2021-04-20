اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:57 م
خالد صلاح
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إحالة 21 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت البحيرة للتحقيق لتركهم العمل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:43 م
إحالة 21 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت البحيرة للتحقيق لتركهم العمل جانب من الحملات
البحيرة - فريق المحافظات

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية على الوحدات والمصالح الحكومية بأورين بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، وتم إحالة 21 موظفا بالوحدة الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون وجود سند قانونى.

 

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.


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