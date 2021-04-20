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أمطار خفيفة غداً على أجزاء من جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:55 م
أمطار خفيفة غداً على أجزاء من جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد أمطار - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر العربية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء من جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وتنخفض الحرارة اليوم على كافة مناطق شمال الجمهورية ويسود طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، يميل للبرودة على الساحل الشمالي الغربي، معتدل الى مائل للحرارة على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا للقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، يميل للبرودة ليلًا على شمال البلاد ويكون لطيف إلى معتدل على المناطق الوسطى والجنوبية.

تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية تعبر سماء الجمهورية، خاصةً على مناطق الصعيد، البحر الأحمر، وسط وجنوب سيناء تزداد كمياتها وتحجب اشعة الشمس احيانًا، مع فرصة لهطول امطار خفيفة على شمال مرتفعات شمال البحر الأحمر، قد تمتد ليلًا لمناطق محدودة من شمال الجمهورية.

وتكون الرياح نشطة على شمال ووسط الجمهورية والصحراء الغربية، تُصحب بهبات قوية أحيانًا، خفيفة إلي معتدلة جنوبًا، ويؤدي نشاط الرياح لاثارة الرمال على اجزاء من الصعيد، تكون كثيفة على مناطق الوادي الجديد.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل الى مضطرب، والبحر الاحمر معتدل صباحًا، على ان تضطرب حالة الخليجين بتقدم ساعات النهار امتدادًا الى مناطق شمال البحر الاحمر ليلًا.



 


الرى

مركز التنبؤ

امطار

جنوب سيناء

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