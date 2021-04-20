أسرة مريضة يحطمون استقبال مستشفى صدر المحلة بعد رفض استقبال حالة كورونا.. صور

الغربية _ مصطفى عادل

أقدم أهالي سيدة مصابة بكورونا، على تحطيم قسم الاستقبال بمستشفى صدر المحلة بمحافظة الغربية، وتكسير المقاعد والمكاتب، بعد رفض طبيبة الاستقبال حجز الحالة نظرا لتحسن حالتها الصحية، والتي لا تستدعي حجزها كون نسبة الأكسجين في الدم 99٪، الأمر الذي دفع أسرة المريضة على التعدي على الطبيبة بالسب وتكسير الاستقبال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إشارة من الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى صدر المحلة، بقيام أسرة مريضة بالتعدي على طبيبة الاستقبال بالسب وتكسير محتويات القسم، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

انتقلت لجنة من إدارة المستشفى، بحضور الدكتور بهاء توفيق، نقيب أطباء الغربية، وتبين دخول مواطنين ومعهم سيدة مصابة بكورونا للمستشفي بتحويل من أحد أطباء الصدر، وبفحص الحالة تبين إستقرار حالتها الصحية، وأن نسبة الأكسجين 99٪، ولا تستدعي حجزها، الأمر الذي رفضه أهليتها، ورفضوا الخروج من المستشفى بالحالة، وإصرارهم على حجزها بالمستشفى، وتطور الأمر إلي التعدي بالسب على الطبيبة الموجودة بالاستقبال وتكسير محتويات الاستقبال من مكاتب وكراسي، وحررت إدارة المستشفى محضراً بقسم شرطة ثان المحلة ضد مرتكبي الواقعة.



تحطيم مقاعد قسم الاستقبال (2)



تحطيم مقاعد قسم الاستقبال



جانب من تحطيم معدات قسم الاستقبال (1)



جانب من تحطيم معدات قسم الاستقبال (2)