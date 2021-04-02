5 أطعمة لها آثار جانبية مؤقتة غير ضارة.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

الخضراوات من الأطعمة الصحية، وإضافتها إلى نظامك الغذائي هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على لياقتك والوقاية من الأمراض، يمكن تحويل الخضار المغذية ومتعددة الاستخدامات إلى العديد من الأطباق الشهية، والتي يمكن أن تبقيك ممتلئًا وتوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية، لكن بعض الخضار ، بصرف النظر عن تغذية جسمك ، يمكن أن تعطيك آثارًا جانبية غريبة قد تزعجك هذه الآثار الجانبية لبعض الوقت ولكنها ليست ضارة، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

5 أنواع من الأطعمة تصيبك بآثار جانبية



المشروم: يعتبر المشروم مصدرًا مثاليًا لفيتامين د، لكن قلة من الناس يعانون من ردود فعل سلبية من تناوله يمكن أن تؤدي إضافة هذا الطعام إلى النظام الغذائي إلى عدم التحمل وحتى الحساسية من بين كل الطفح الجلدي بسبب المشروم.

الجزر: تشمل الآثار الجانبية المفاجئة لتناول الكثير من الجزر تغير لون الجلد ، يمكن أن تتحول بشرتك إلى اللون الأصفر أو البرتقالي عن طريق تناول الكثير من الجزر أو الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، يظهر تغير اللون بشكل أكثر وضوحًا في القدمين واليدين وباطن القدمين.

البنجر: قد تبدو رؤية البول الوردي مخيفًا بالنسبة لك لأول مرة، لكن لا تقلق فهو مجرد أثر جانبي لتناول البنجر يمكن أن تؤدي صبغات النبات والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في النبات إلى تغير لون البول مؤقتًا.

عصير البرتقال: يحتوى هذا النوع من العصائر على بيتا كاروتين، يمكن أن يؤدي تناول فيتامين سي الزائد إلى تغيير لون البول، ويمكن أن تؤدي كمية زائدة من فيتامين سي في اليوم، بما في ذلك مكملات فيتامين سي والفواكه، إلى تحويل البول إلى اللون البرتقالي.

القرنبيط: يمكن أن يسبب القرنبيط أن يؤدى إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.