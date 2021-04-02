أضرار الإفراط فى تناول اللوز.. أبرزها الإصابة بحساسية الفم

كتبت مروة هريدى

يعد تناول المكسرات والبذور يوميًا عادة جيدة وصحية، ويعتبر اللوز واحدا من أكثر المكسرات الغنية بجميع العناصر الغذائية الأساسية المهمة لجسمك، حيث إن اللوز مصدر جيد للألياف والدهون ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويعتقد الكثير من الناس أن أفضل طريقة لتناول اللوز فى الصباح بعد نقعه فى الماء طوال الليل. ومع ذلك حتى لو كان اللوز صحيًا فلا ينبغى استهلاكه بكثرة خاصة أن الإفراط بتناوله له العديد من الآثار الجانبية، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. أضرار الإفراط بتناول اللوز:

1- رد فعل تحسسى

يعانى بعض الأشخاص مما يسمى بالحساسية المفرطة، لذلك لابد من تجنب تناول اللوز لاحتوائه على بروتين أمادين المسبب لها، حيث إن أبرز أعراضها الشعور بضيق فى التنفس والغثيان والقيء وانخفاض ضغط الدم والدوار، وقد يسبب اللوز متلازمة حساسية الفم لدى بعض الناس وتسبب الشعور بحكة فى الفم وخدش فى الحلق وتورم فى اللسان والفم والشفتين.

2- زيادة الوزن

الإفراط بتناول اللوز قد يُسبب زيادة فى الوزن، لذلك يجب تناوله باعتدال للتمتع بجميع الفوائد الصحية دون أى ضرر.

3- التفاعل مع الأدوية

يمكن أن يتفاعل اللوز مع الأدوية التى يتناولها الشخص خاصة أنه يحتوى على المنجنيز الذى إذا زادت الجرعات منه عن الحد قد تتفاعل مع أدوية مثل ضغط الدم وبعض المضادات الحيوية.

4- جرعة زائدة من فيتامين (هـ)

الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية لفيتامين (ه) يجب ألا يفرطوا بتناول اللوز لأنه يحتوى على هذا الفيتامين، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة لكل من الجلد والشعر، ولكن الجرعة الزائدة منه يمكن أن تؤدى إلى آثار جانبية مختلفة مثل مقاطعة تخثر الدم مما يؤدى إلى حدوث نزيف.

5- مشاكل فى الجهاز الهضمى

تناول كميات كبيرة من اللوز قد يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الشعور بالانتفاخ، فهو غنى بالألياف ولكن الإراط بتناوله غير مفيد فقد تصاب بتشنجات فى المعدة وإسهال.