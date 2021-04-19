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وفاة سيدة فى سقوط سقف منزل بأبو زعبل ومجلس المدينة يخلى عقارين

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:56 ص
وفاة سيدة فى سقوط سقف منزل بأبو زعبل ومجلس المدينة يخلى عقارين أثار سقوط السقف بمنزل بقرية أبو زعبل
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية أبو زعبل، التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، سقوط سقف منزل مكون من دورين بالطوب اللبن علي مساحة 70 متر، أدى إلى وفاة سيدة عمرها 55 عاما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سقف منزل مكون من دورين بالطوب اللبن علي مساحة 70 متر، أدى إلى وفاة سيدة عمرها 55 عاما.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وبالفحص تبين سقوط سقف منزل مكون من دورين بالطوب اللبن علي مساحة 70 متر تقريبا، بشارع الحمامصة بقرية أبو زعبل، مما أدي إلى وفاة سيدة عمرها 55 عام، ولا يوجد مصابين.

ومن ناحيته أكد اللواء خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة بالقليوبية، أنه تم إخلاء العقار، والعقار المجاور لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باكر الاثنين.

اثار سقوط السقف

اثار سقوط السقف

 

المنزل الذى حدث به سقوط السقف
المنزل الذى حدث به سقوط السقف

 

المنزل المنهار
المنزل المنهار

 

تشققات العقار
تشققات العقار

 

جانب من السقف النهار
جانب من السقف النهار

 


اخبار القليوبية

قرية ابو زعبل

الخانكة

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اخلاء عقار

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