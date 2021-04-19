وزير التنمية المحلية: نسعى لتحسين مستوى نظافة الشوارع بجميع محافظات

كتب ـ على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع مسئولى إحدى شركات الخدمات البيئية الحديثة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة .



وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود إحدى شركات الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأحياء المعصرة وحلوان بالمنطقة الجنوبية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات التشغيل للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ضمن البرنامج الثانى والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.



وأكد شعراوى، أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوي نظافة الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية وضرورة تحسين كافة الشركات العاملة فى منظومة المخلفات لأداء خدماتها المقدمة للمواطنين، بما يحقق نتائج سريعة على أرض الواقع يشعر بها المواطن بإعتباره المراقب الأول لمستوى تلك الخدمة فى الشارع المصرى، مؤكدا أهمية تحسين الشركة لمستوى خدمات النظافة التى تقدمها والإرتقاء بمستوى المنظومة بما يحقق رضا المواطنين فى الأحياء التى تعمل بها الشركة بالقاهرة وكذا أحياء محافظة الإسكندرية .



وطالب وزير التنمية المحلية، الشركة بضرورة إعطاء صورة جديدة لها خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة بعد الملاحظات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية مؤخراً من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة بالقاهرة والإسكندرية.



وشدد شعراوى على الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات وتحسين أداء عمليات التشغيل واستثمار البنية التحتية التى يتم تنفيذها.



وخلال اللقاء استعرضت مسئولو الشركة ما تم خلال الشهور الماضية لإعادة الهيكلة بالكامل فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وإعادة ترتيب المنظومة وضخ دماء جديدة فى الادارة وتعديل خطط التشغيل والخطط الاستثمارية ، حيث تقوم الشركة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع فى الاسكندرية والدفن الصحى الآمن، وكذا نقل المخلفات للمحطات الوسيطة بالقاهرة، مؤكدا الرغبة الحقيقية للشركة فى الالتزام الكامل بكل متطلبات المنظومة الجديدة للمخلفات فى المناطق التى تعمل بها واستعدادها لتلافى كل الملاحظات وتحسين جودة النظافة فى الإسكندرية وأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة والاستعداد الكامل للدخول فى بعض المناطق الجديدة بالمحافظات، خاصة بعد تدعيم الشركة بعدد مع المعدات والسيارات الخاصة بمنظومة المخلفات والتى تساعدها فى تحسين مستوى الخدمة بشكل كبيرة .









