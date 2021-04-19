نيودلهى تعلن عزلا عاما لـ 6 أيام مع اتساع تفشى فيروس كورونا

وكالات

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال أن المدينة ستخضع لعزل عام صارم مدته 6 أيام، اعتباراً من ليل الاثنين، مضيفاً أن نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قال كيجريوال إن المدينة تواجه كذلك نقصاً حاداً في الأسرّة بالمستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية.

وتكافح الهند انتشار سلالات أشد عدوى من فيروس كورونا. وبدافع القلق من الزيادة الحادة في حالات العدوى، طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الليلة الماضية من السلطات تذليل كل العقبات أمام زيادة إنتاج اللقاحات.

وأكد مودي أيضاً الحاجة لضمان توفر الأسرّة بالمستشفيات وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس. كما طلب من فريقه التعاون من كثب مع الحكومات المحلية، ولا سيما في 12 ولاية تعاني من زيادة كبيرة في الإصابات.

غير أن أحزاباً معارضة انتقدت مودي لعقده لقاءات شعبية حاشدة مؤخراً لمساعدة حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي في الفوز بانتخابات في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد.