نيابة بنها تستمع لأقوال المصابين وشهود العيان بحادث قطار طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

استمع فريق من النيابة العامة ببنها، برئاسة المستشار عبدالله علي، مدير نيابة بنها، إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها، الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 آخرين.

وأكد المصابين، لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتى مركز وقسم بنها، إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار، وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

وكشفت التحقيقات سؤال 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي، من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى، بينما خرج 23 مصابا من المستشفى، حيث قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث، وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة؛ إذ أن عددها مجهول حتى الآن؛ إذ استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر وقليوب جثث الضحايا.

وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وسألوا وعدد من الشهود حول الحادث، ولم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث، إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.



أسماء المصابين فى حادث قطار طوخ



أسماء المصابين فى حادث قطار طوخ



أسماء المصابين فى حادث قطار طوخ