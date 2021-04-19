مطرانية قنا: إيقاف القداسات وجميع الأنشطة بدءً من الجمعة حتى 3 مايو

قنا - صابر سعيد

أعلن الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، عن إيقاف القداسات وجميع الأنشطة الاحتفالية للأعياد الكبرى ، بدءً من الجمعة 23 إبريل وحتى الثلاثاء 3 مايو.



وأصدرت مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس بيانًا ، أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا فى بلادنا بنسبة لازالت عالية، وأيضًا نظرًا لعدم احتراس شعبنا الواجب مع هذه الحائجة التى تحتاج إلى احتراس واحتراز شديد، سنضطر آسفين لإيقاف القداسات وجميع الأنشطة الاحتفالية للأعياد الكبرى بدءً من الجمعة 23 إبريل وحتى الثلاثاء 3 مايو.



وتابع البيان، الرب قادر أن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم أجمع ويعيد عليكم الأيام ونحن مبتهجين بالاحتفالات والأعياد الجميلة.