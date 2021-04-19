اليوم السابع
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مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمنيا

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:54 ص
مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمنيا محافظ المنيا يتفقد السيارات من الداخل
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، السيارة المتنقلة، التى تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة، وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاماً لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وذلك بحضور محمد زين مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة.

وقال محافظ المنيا، إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن بروتوكول تعاون تم برعاية رئيس مجلس الوزراء بين وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ، وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن ، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

أكد المحافظ، أنه سيتم وضع خطة حول أماكن، وتوقيتات تمركز المركز التكنولوجى المتنقل، وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

تجهيز سيارات المراكز المتنقلة من الداخل
تجهيز سيارات المراكز المتنقلة من الداخل

 

سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

 

سيارات المراكز التكنولوجية من الداخل
سيارات المراكز التكنولوجية من الداخل

 

سيارات المراكز التكنولوجية
سيارات المراكز التكنولوجية

 

محافظ المنيا أمام سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
محافظ المنيا أمام سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

 

محافظ المنيا يتفقد السيارات من الداخل
محافظ المنيا يتفقد السيارات من الداخل

 

محافظ المنيا يتفقد السيارات
محافظ المنيا يتفقد السيارات

 

محافظ المنيا يتفقد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
محافظ المنيا يتفقد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

 


المنيا

محافظ المنيا

سيارات متنقلة

منفذ خدمات الكترونية

المراكز التكنولوجية المتنقلة

مدير المراكز التكنولوجية بالمنيا

نائب محافظ المنيا

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