مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، السيارة المتنقلة، التى تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة، وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاماً لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وذلك بحضور محمد زين مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة.
وقال محافظ المنيا، إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن بروتوكول تعاون تم برعاية رئيس مجلس الوزراء بين وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ، وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن ، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.
أكد المحافظ، أنه سيتم وضع خطة حول أماكن، وتوقيتات تمركز المركز التكنولوجى المتنقل، وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.
تجهيز سيارات المراكز المتنقلة من الداخل
سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
سيارات المراكز التكنولوجية من الداخل
سيارات المراكز التكنولوجية
محافظ المنيا أمام سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
محافظ المنيا يتفقد السيارات من الداخل
محافظ المنيا يتفقد السيارات
محافظ المنيا يتفقد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
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