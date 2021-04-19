مدينة بولونيا الإيطالية تتنفس وتغلق غرف العناية المركزة بعد انخفاض حالات كورونا

كتب آسر أحمد

بدأ مؤشر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى بعض المدن الإيطالية، فى التراجع بشكل كبير حيث قررت مدينة بولونيا الإيطالية غلق جناح للعناية المركزة بعد انخفاض عدد المصابين بالفيروس.

وبدأ الانخفاض في عدد المصابين في مدينة بولونيا الإيطالية، أن يؤتى ثماره في عيادة Sant'Orsola Polyclinic، بعد أن قررت غلق جناح 5 الخاص بالعناية المركزة، والذى كان قد تم بناءه خصيصاً في شهر مارس لمواجهة الموجة الجديدة، التي كانت تعانى منها مؤخراً ورفعت فيها رايتها الحمراء للتحذير من كثرة الإصابات.

وسرعان ما احتفل الطاقم الصحي بتلك المناسبة التي طمأنتهم بشكل كبير، ونقلت صحيفة bologna.repubblica، صورة لبعض الأطباء وهم يرتدون معطفهم الطبي، ويرفعون شعار "انتهت هذه المرة ايضاً، لنأمل"، في إشارة الى انتهاء الموجة الأخيرة من فيروس كورونا.



الطاقم الطبي

ويعد جناح 5 في المستشفى من أكبر الاجنحة الخاصة بالعناية المركزة، حيث أنه يضم18 سريراً، وسرعان ما أصبحت تلك المنطقة خاوية بدون مصابين وتم إغلاقها بالكامل، كما كشف التقرير تراجع حالات الإصابة في المدينة بشكل كبير مما أجبر الكثيرين على إغلاق بعض المراكز الخاصة بالتنفس.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، صرح بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أسفرت عن انخفاض المنحنى الوبائي.

وأوضح سبيرانتسا - في مؤتمر صحفي - أن مؤشر تكاثر الفيروس عند 0.85 وتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أقل من 0.8 ..مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ 182 حالة لكل 100 ألف نسمة فيما تتجه الغالبية العظمى من المقاطعات نحو التحسن من الناحية الوبائية.