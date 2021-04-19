وذكر الحساب الرسمى لمركز التواصل الحكومى - عبر موقع التواصل الاجتماعى (تویتر) الیوم - أن حظر التجول الجزئى سیبدأ من الساعة السابعة مساء یوم الخمیس المقبل حتى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالى، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار المركز إلى أنه سیتم مراجعة ھذا القرار فى حینه بعد إعادة تقییم الوضع الوبائى فى البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قرر، مطلع شهر أبریل الحالى، الاستمرار فى تطبیق حظر التجول الجزئى فى البلاد، على أن یبدأ فى الثامن من أبریل الحالى حتى 22 من الشھر ذاته، وذلك من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالى.