لجنة من الأوقاف لفحص واقعة إلقاء مصاحف فى القمامة بكفر الزيات

الغربية - فريق المحافظات

قرر الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، تشكيل لجنة عاجلة من الشئون القانونية بالمديرية لفحص واقعة العثور على مصاحف ملقاة بالقمامة بجوار مسجد الشبكة بمركز كفر الزيات.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه فور علمه بالواقعة، قام بتشكيل لجنة عاجلة من الشئون القانونية بالمديرية للنزول لمركز كفر الزيات برفقة لجنة من إدارة أوقاف كفر الزيات، والوقوف على حقيقة الواقعة ومعرفة من قام بإلقاء هذه المصاحف فى القمامة، بعد تردد أقاويل حول قيام إمام المسجد بالتخلص من هذه المصاحف.

وأكد وكيل الوزارة أنه إذا ثبت تورط إمام المسجد فى هذه الجريمة، سيتم إحالته للشئون القانونية بالوزارة ورفع تقرير ضده لوزير الأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مؤكداً أن الواقعة قيد الفحص لبيان عما إذا كان إمام المسجد متورطا فى الواقعة من عدمه.