اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 11:44 م
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كنتت ضابطا.. محاصرة أخطر عناصر إجرامية في جزيرة البانجو بأسيوط.. فيديو

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:44 م
كنتت ضابطا.. محاصرة أخطر عناصر إجرامية في جزيرة البانجو بأسيوط.. فيديو اللواء رشيد بركة
كتب بهجت أبو ضيف

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في الحلقة السابعة لبرنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يتحدث فيه اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية السابق، عن إحدى العمليات الأمنية، التي استهدفت محاصرة جزيرة بمحافظة أسيوط، يتخذها عدد من العناصر الإجرامية وكرا لهم، خلال عمله في منصب مساعد وزير الداخلية للوجه القبلي بالصعيد.

وأوضح بركة كيفية محاصرة الجزيرة بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، والقبض على المتهمين بعد محاولتهم الهرب عبر المياه، وضبط مساحات كبيرة من الأراضي مزروعة بمخدر البانجو، وإعدامها بالحرق، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية وذخيرة، خاصة بالمتهمين.


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جزيرة اسيوط

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امن اسيوط

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