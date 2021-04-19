فرقة إنقاذ تحاول سحب حافلة محاصرة وسط فيضان مياه بمدينة روسية.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعيش مقاطعة نوفوسيبيرسك في روسيا حالة من توقف المرافق وتعطل الخدمات جراء فيضان نهر أوياش، وتوقفت حركة السير في الشوارع بسبب فيضانات المياه التي تغمر الشوارع وتسببت في توقف حركة السيارات، فيما تعمل فرق الطوارئ على محاولة إنقاذ الأشخاص العالقين وسط الفيضانات في الشوارع التي حُصرت خلال استقلال سياراتهم أو المحاصرين بالمنازل.

وأظهرت لقطات فيديو عملية خاصة لإنقاذ ركاب حافلة حاصرتها المياه، حيث دفعت عناصر الانقاذ باستخدام جرار لسحب الحافلة التي غمرتها المياه من الداخل جراء فيضان نهر أوياش، وتُظهر اللقطات ركاب الحافلة وهي مملوءة بالمياه، مما أجبرهم على الصعود إلى المقاعد، وفق روسيا اليوم.



المياه داخل الحافلة



الركاب يهرعون من الحافلة

وقام ركاب الحافلة المحاصرة بالجلوس أعلى المقاعد بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضان داخل السيارة، فيما يقوم الجرار بمحاولة سحب الحافلة إلى منطقة جافة، كما لم يستطيع بعض الركاب انتظار عملية سحب الحافلة حيث فتحوا الباب، وقاموا بالنزول من السيارة وسط الفيضان وتحركوا خوفا من الغرق في المياه.



الحافلة غارقه فى المياه



جرار يحاول دفع الحافلة

وفى روسيا خلال الشهر الجاري، هبت عاصفة ثلجية على مدينة ماجادان الواقعة فى أقصى الشرق الروسي، ويصفها السكان بأنها عاصفة من الثلوج "الربيعية"، حيث استمرت لمدة 24 ساعة مما أدى إلى انتشار كثيف للثلوج في المدينة الروسية، وهو ما تسبب فى انقطاع الطرقات وشل حركة سير السيارات في المدينة، نظرا لكثرة الثلوج التي تغطى الطرقات وترتفع لمسافة تصل للنصف متر.

وعرضت لقطات من معاناة سكان مدينة ماجادان من عاصفة الثلوج الربيعية، وظهرت السيارات واقفة في الثلوج بينما يحاول أصحابها إزالة الثلوج من جانبيها لمحاولة تحريكها وتدخلت عناصر من فرق الانقاذ في المدينة الروسية بالمعدات وكاسحات الثلوج لمحاولة فتح الطرق وتحريك السيارات من الشوارع الغارقة في الثلوج.