شباب بنى سويف يجهزون وجبات الإفطار فى مطبخ الخير على صوت التواشيح.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم موقع "دوت مصر تى في" إحدى منصات "اليوم السابع" بثا مباشر لمبادرة إيجابية قام بها شباب بنى سويف، بإنشاء مطبخ الخير 1 لتجهيز الوجبات وتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والقرى وكذلك مستشفيات العزل.

وقام الشباب المشارك فى المبادرة بإلقاء التواشيح والابتهالات أثناء تجهيز الوجبات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقاءية.

وقال الشباب المشارك لـ"اليوم السابع" إن فكرة المبادرة جاءت لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان مشيرا إلى أن المطبخ يقدم أكثر من 1300 وجبة يوميا.