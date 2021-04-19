ذروة الموجة الحارة بالإسكندرية.. رياح ساخنة مع غياب سطوع الشمس (فيديو وصور)

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول حالة الطقس بالإسكندرية وذروة الموجة الحارة بالإسكندرية يصاحبها رياح ساخنة مع غياب سطوع الشمس، والتى تصل ذروتها اليوم الاثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء.

وسجلت الاسكندرية درجة حرارة فى العظمى بلغت 40 درجة مع هدوء موج البحر وغيوم كثيفة بالسماء مع غياب سطوع الشمس، بسبب تراكم السحب التى تكونت بعد تبخر المياه بسبب الحرارة الشديدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجى فى درجة الحرارة ، موضحة أن ذروة الارتفاع اليوم الاثنين .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم الاثنين 41 درجة، والاسكندرية 40 درجة وبذلك يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.



