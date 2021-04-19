دراسة: سكان المناطق الحضرية والمتعلمون أقل عرضة للإصابة بكورونا

ندى سليم

توصلت دراسة صادرة جامعة هيروشيما اليابانية، إلى أن المناطق الحضرية الأكثر كثافة ليست أكثر عرضة لاتتشار فيروس كورونا ، بناء على ارتفاع الكثافة السكانية بها بل إن أهلها هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا لارتفاع معدل الوعي بالمناطق الحضرية مقارنة بالمناطق القروية والبعيدة عن العاصمة طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

وأكدت الدراسة، أن الأشخاص الذين لديهم سيارة خاصة أو الحاصلون علي تعليم جامعي أقل عرضة للإصابة بالفيروس، وقد تؤثر تلك المتغيرات في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وقالت الدراسة، إنه خلال العقود القليلة الماضية، كانت هناك جهود مختلفة تهدف إلى زيادة الكثافة الحضرية لتعزيز الكفاءة والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ، إلا أن جائحة كورونا أثار تساؤلات حول مدى تأثر المناطق عالية الكثافة بالفيروس وانتشار العدوى، وعقب إجراء تحليل شامل للبيانات من الأشهر الأولى للوباء وجد الباحثون أن الهيكل الديموغرافي للسكان والذى يشمل العمر، والطبقة الاجتماعية والاقتصادية أكثر تأثيرًا بكثير من كثافة السكان.

وقال الباحثون إن الشخص الأقل احتمالية (من ناحية التعرض لفيروس كورونا) يكون على دراية بإرشادات الصحة العامة أو يتبعها، لذا تراجعت معدلات الإصابة بالأماكن الحضرية بسبب ارتفاع مستوى الوعى بين السكان وزيادة أعداد الأشخاص الذين يملكون وسائل مواصلات خاصة بهم.

وركزت الدراسة علي تحليل العلاقة بين البيئات الحضرية وأنماط انتقال الأمراض المعدية، مع دراسة الآثار طويلة المدى للوباء العالمى فيروس كورونا على التنمية الحضرية.