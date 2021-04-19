اليوم السابع
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حبس عامل متهم بقتل شاب بطلقة نارية خرجت عن طريق الخطأ في الحوامدية

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:18 م
حبس عامل متهم بقتل شاب بطلقة نارية خرجت عن طريق الخطأ في الحوامدية حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عامل متهم بقتل شخص بالخطأ في منطقة الحوامدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السلاح الناري وإحالته للمعمل الجنائي لفحصه، وكتابة تقرير عنه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه أصيب بعيار ناري أطلقه أحد الأشخاص من سلاحه دون قصد، ما أسفر عن مقتله، واستعلمت جهات التحقيق عن ترخيص السلاح.


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الجيزة

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