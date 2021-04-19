اليوم السابع
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جامعة سوهاج تعلن عن الجدول الزمنى وتفاصيل الترشح لمنصب "رئيس الجامعة"

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:40 م
جامعة سوهاج تعلن عن الجدول الزمنى وتفاصيل الترشح لمنصب "رئيس الجامعة" الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة، موضحاً أن الجدول مقسم إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى التقدم للترشح "بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات" خلال الفترة من السبت 24 أبريل 2021 حتى الخميس 29 أبريل 2021، كما تتعلق المرحلة الثانية بإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين وذلك يوم الخميس 29 أبريل2021 عقب الساعة الثالثة عصراً.

وأشار عزيز إلى أن المرحلة الثالثة يتم فيها تلقى الطعون خلال الفترة من الثلاثاء 4 مايو2021 حتى الأربعاء 5 مايو2021، يليها المرحلة الرابعة الخاصة باجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات وذلك يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، أما المرحلة الأخيرة تتعلق بتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 19 مايو 2021.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقاً بعد اجتماع لجنة البت في الطعون، لافتاً إلى أن جميع الاجتماعات والمقابلات ستبدأً من الساعة العاشرة صباحاً بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، متمنياً التوفيق لجميع المتقدمين.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الحالي، تنتهي فترة رئاسته طبقا لقانون تنظيم الجامعات في ٣١ اغسطس القادم.

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