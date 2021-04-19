اليوم السابع
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توزيع 3500 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً بأسوان

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:44 م
توزيع 3500 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً بأسوان قافلة لتوزيع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجاً بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل أجهزة المحافظة المختلفة جهودها لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجاً، برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث ستقوم مؤسسة التكافل الإجتماعى بتوزيع وإهداء 3500 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان والتى تصل تكلفتها لنحو نصف مليون جنيه .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لهذه المبادرة من مؤسسة التكافل الإجتماعى ، والتى تعكس روح التلاحم والمشاركة المجتمعية الإيجابية والجادة والتى تتواكب مع المساعدات المختلفة التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

وأوضح، بأن ذلك يتوازى أيضاً مع ما يتم تقديمه من خدمات إنسانية جليلة لمبادرة " الناس لبعضهم " من خلال مساهمة مختلف أبناء المجتمع الأسوانى لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر إحتياجاً ، حيث تم تكليف الجهات المعنية بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى لتصل لأكبر عدد ممكن ، تأكيداً لمبدأ النزاهة والشفافية فى التوزيع على المستحقين بالقرى والمدن.

 

 


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