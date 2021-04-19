اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 18جهاز تعقيم و9 أجهزة كيمياء الدم لـ 9 وحدات صحية بالدقهلية

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:28 م
توريد 18جهاز تعقيم و9 أجهزة كيمياء الدم لـ 9 وحدات صحية بالدقهلية الأجهزة
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انه تم توريد 18 جهاز تعقيم الماني و9 أجهزة كيمياء الدم ل 9 وحدات صحية بالرعاية الأساسية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 4 مليون جنيه من وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن الوحدات التى تم التوريد لها هي ابو داوود العنب مركز اجا، صهرجت الصغرى مركز اجا، اخطاب مركز اجا، شاوة مركز المنصورة، الربيعه مركز دكرنس، مبارك مركز محلة دمنه، عزبة طلعت مركز بني عبيد، بلقاس خامس مركز بلقاس، دملاش مركز بلقاس.

كما أوضح مكي أن هذه الوحدات جارى تجهيزها ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ ثلاثين مليون جنيه، وقد وجه مكي الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الدعم المستمر للمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية.


الدقهليه

صحه الدقهلية

توريد أجهزة للوحدات الصحية

مستشفيات الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة