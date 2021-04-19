توريد 18جهاز تعقيم و9 أجهزة كيمياء الدم لـ 9 وحدات صحية بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انه تم توريد 18 جهاز تعقيم الماني و9 أجهزة كيمياء الدم ل 9 وحدات صحية بالرعاية الأساسية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 4 مليون جنيه من وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن الوحدات التى تم التوريد لها هي ابو داوود العنب مركز اجا، صهرجت الصغرى مركز اجا، اخطاب مركز اجا، شاوة مركز المنصورة، الربيعه مركز دكرنس، مبارك مركز محلة دمنه، عزبة طلعت مركز بني عبيد، بلقاس خامس مركز بلقاس، دملاش مركز بلقاس.

كما أوضح مكي أن هذه الوحدات جارى تجهيزها ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ ثلاثين مليون جنيه، وقد وجه مكي الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الدعم المستمر للمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية.