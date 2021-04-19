بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير دعما لمبادرة "حياة كريمة"

الغربية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وإحدى شركات الصناعات الدوائية، لمكافحة أمراض العيون، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقع البروتوكول الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

أكد رئيس الجامعة أن البروتوكول يدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى الريف المصرى، مؤكدًا أن هذا البروتوكول سيساهم فى زيادة أعداد القوافل الطبية التى تنظمها جامعة طنطا لخدمة المجتمع.

وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن هذا البروتوكول ينص على التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال مكافحة أمراض العيون، وأيضا إطلاق القوافل الطبية المشتركة مع جامعة طنطا للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف زمزم، أن البروتوكول يدعم مثلث التنمية بأضلاعه الثلاثة القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.