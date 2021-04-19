اندلاع حريق عند سفح جبل "تايبل ماونتن" بجنوب أفريقيا.. صور

وكالات

أصيب رجل إطفاء على الأقل خلال محاولة إخماد حريق اندلع في جبل "تايبل ماونتن" الشهير المطل على مدينة كايب تاون في جنوب أفريقيا، على ما أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد.





وحسب موقع الرؤية الإماراتى، اضطر المئات من طلاب جامعة كيب تاون إلى إخلاء النزل الطلابية، بسبب اقتراب النيران من أماكن تواجدهم، وسط هبوب رياح قوية تسببت بتمدد الحريق.





كذلك أدى الحريق إلى تضرر منازل خاصة ومواقع تاريخية مثل مطحنة تل موسترت، وفق بيان لسلطات المدينة.

ودعا متنزه تايبل ماونتن الوطني الممتد على مساحة كبيرة من المنطقة غير المبنية في المدينة، عبر الشبكات الاجتماعية المتنزهين إلى مغادرة المكان وأصحاب السيارات إلى سحب مركباتهم المركونة في الجوار.



