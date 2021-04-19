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المتهم بحرق جثة متوفية كورونا بحلوان يكشف تفاصيل الجريمة

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:03 ص
المتهم بحرق جثة متوفية كورونا بحلوان يكشف تفاصيل الجريمة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة إشعال النار فى جثة متوفيه بمقابر حلوان وضبط الجانى ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربى)، بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق) .

عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال تكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (تربى ، مقيم عزبة بدائرة القسم)، والذى إعترف بإرتكابه الواقعة نكاية فى المبلغ، وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.. وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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