السيطرة على حريقين فى سطح منزل وحظيرتي مواشي بقرية كوم يعقوب بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريقين فى سطح منزل وحظيرتين مواشى بقرية كوم يعقوب فى أبوتشت شمالى محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريقين بقرية كوم يعقوب فى قنا، إحداهما فى سطح منزل وآخر فى حظيرتين مواشي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الإتربي، مدير الحماية المدنية، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية أو نفوق ماشية. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.