اليوم السابع
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الرئيس الفرنسي: الرغبة في مصالحة الذاكرة مع الجزائر مشتركة

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:00 ص
الرئيس الفرنسي: الرغبة في مصالحة الذاكرة مع الجزائر مشتركة الرئيس الفرنسي ماكرون
وكالات

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير، رغم بعض الرفض في الجزائر".
 
وفي تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ماكرون: "أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض".
 
وتقترب الذكرى الستون لاستقلال الجزائر المعلن في 5 يوليو  1962 بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي وحرب تحرير دامية، وكان ماكرون التزم في الأشهر الأخيرة باتخاذ سلسلة إجراءات "رمزيّة" من أجل “مصالحة الذاكرة” بين البلدين.
 

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فرنسا

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