الرئيس الفرنسي: الرغبة في مصالحة الذاكرة مع الجزائر مشتركة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير، رغم بعض الرفض في الجزائر".
وفي تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ماكرون: "أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض".
وتقترب الذكرى الستون لاستقلال الجزائر المعلن في 5 يوليو 1962 بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي وحرب تحرير دامية، وكان ماكرون التزم في الأشهر الأخيرة باتخاذ سلسلة إجراءات "رمزيّة" من أجل “مصالحة الذاكرة” بين البلدين.
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