"الخضر الألمانى" يرشح زوجة رئيس الحزب لمنصب المستشارة خلفًا لأنجيلا ميركل

كتبت: هناء أبو العز

رشح حزب الخضر الألمانى، أنالينا بربوك لمنصب المستشارة عن حزب الخضر فى الانتخابات الفيدرالية، التى ستجرى 26 سبتمبر، بعد الاتفاق مع زوجها هابيك رئيس الحزب.

ولن يتم اتخاذ القرار النهائى حتى مؤتمر حزب الخضر فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو، لكن الموافقة المبدأية تم إعلانها صباح اليوم الاثنين فى مؤتمر صحفى.

بينما ينخرط رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، وماركوس سودر، فى صراع مرير على السلطة، أظهر الخضر كيف يعمل بشكل مختلف: اتفق بربوك وهابيك بهدوء على من سيرشح نفسه دون أى تشويش عام .

وإذا حصل ترشيح بربوك على الموافقة اللازمة في يونيو، فستكون المرأة الثانية فقط بعد أنجيلا ميركل التي تتقدم لشغل أعلى منصب حكومي في الانتخابات الفيدرالية العشرين منذ عام 1949 .

ومع ذلك، وفقًا لـ "مقياس السياسة" الحالي لـ ZDF، يثق عدد قليل من الألمان حاليًا في أن زعيمي حزب الخضر سيكونان مستشارًا، 29 % ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أن هابيك و 24 % من بربوك مناسبة للمستشارية .