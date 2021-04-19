اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"الخضر الألمانى" يرشح زوجة رئيس الحزب لمنصب المستشارة خلفًا لأنجيلا ميركل

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:40 ص
"الخضر الألمانى" يرشح زوجة رئيس الحزب لمنصب المستشارة خلفًا لأنجيلا ميركل أنالينا بربوك زعيمة حزب الخضر الألمانى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رشح حزب الخضر الألمانى، أنالينا بربوك لمنصب المستشارة عن حزب الخضر فى الانتخابات الفيدرالية، التى ستجرى 26 سبتمبر، بعد الاتفاق مع زوجها هابيك رئيس الحزب.
 
ولن يتم اتخاذ القرار النهائى حتى مؤتمر حزب الخضر فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو، لكن الموافقة المبدأية تم إعلانها صباح اليوم الاثنين فى مؤتمر صحفى.
 
بينما ينخرط رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، وماركوس سودر، فى صراع مرير على السلطة، أظهر الخضر كيف يعمل بشكل مختلف: اتفق بربوك وهابيك بهدوء على من سيرشح نفسه دون أى تشويش عام .
 
وإذا حصل ترشيح بربوك على الموافقة اللازمة في يونيو، فستكون المرأة الثانية فقط بعد أنجيلا ميركل التي تتقدم لشغل أعلى منصب حكومي في الانتخابات الفيدرالية العشرين منذ عام 1949 .
 
ومع ذلك، وفقًا لـ "مقياس السياسة" الحالي لـ ZDF، يثق عدد قليل من الألمان حاليًا في أن زعيمي حزب الخضر سيكونان مستشارًا،  29 % ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أن هابيك و 24 % من بربوك مناسبة للمستشارية  .

وتشبه شخصية بربوك إلى حد كبير، شخصية كارلا ديل بونتي، المدعي العام السابق للجنائية الدولية، ويصها المقربين منها بكلمتين "الشجاعة والتصميم".

وفي مقابلة صحفية في ديسمبر الماضي، تحدثت بربوك بوضوح، قائلة: "أنا أثق في نفسي لأكون المستشارة"، ثم قالت في مارس "التخلي عن الترشح سيكون بمثابة طعنة في القلب".

وفي حزب يرى أن الأطفال لا يجب أن يقتلوا مسيرة أمهاتهم المهنية، تقول بربوك الأم لطفلتين في المدرسة الابتدائية "في هذا البلد، يجب أن تكون الأمهات قادرة على القيام بأي عمل".

لكن السيدة الشجاعة تملك نقطة ضعف وحيدة: لا تملك أي خبرة في الحكم؛ إذ لم تشغل منصبا تنفيذيا من قبل، ولكن كانت عضوة في البرلمان الأوروبي، ثم عضوة في البرلمان الألماني منذ 2013، ورئيسة حزب الخضر منذ 2018.

وتملك السيدة الشجاعة أيضا، شعبية طاغية في قواعد حزب الخضر، إذ أعيد انتخابها رئيسة للحزب في 2019 بـ97% من الأصوات، وهي خبيرة في السياسة الخارجية والمناخية، وناضلت طويلا من أجل حقوق المرأة والطفل في ألمانيا.

بربوك تملك تعليما جيدا للغاية، إذ درست العلوم السياسية في جامعة هامبورج بين عامي 2000 و2004، ثم حصلت على ماجستير القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد في 2005، وتلقت تدريبا في المعهد البريطاني للقانون الدولي.

وبالتزامن مع انطلاق مسيرتها في حزب الخضر، عملت بربوك كمستشارة في مجال السياسة الخارجية في الفترة بين 2008 و2010.

 

حزب الخضر

ألمانيا

المستشارة الألمانية

الانتخابات الألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة