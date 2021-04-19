التضامن: 10 ملايين و506 آلاف مواطن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها

كتب ـ مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و506 الآاف و774 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر أبريل الجارى.



وتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات أبريل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.



وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‎



وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.







