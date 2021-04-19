اليوم السابع
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البيئة تشكل لجنة لقياس شدة الضوضاء فى المنشآت الخدمية بسفاجا

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:39 م
البيئة تشكل لجنة لقياس شدة الضوضاء فى المنشآت الخدمية بسفاجا لجنة لقياس شدة الضوضاء بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الإدارة العامة للبيئة بديوان عام محافطة البحر الأحمر عن تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والملاحقة القانونية وتم توجيهها لمدينة سفاجا بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لبحث شكاوى المواطنين من شدة الضوضاء فى المنشات الخدمية.

وأكدت الإدارة التامة للبيئة فى بيان لها أن تم قياس شدة الضوضاء فى المنشات الخدمية بالمناطق التى ارسلت منها شكاوى بسبب الضوضاء وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الضوضاء داخل تلك المنشآت.

من جانب آخر قالت الإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر إنه تم تشكيل لجان توعية للبيئة والصحة واتخاذ الاجراءات القانونية بشوارع الغردقة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

واكدت البيئة أنه تم توعية المواطنين بإرتداء الكمامات والنظافة العامة ، وقامت إدارة الإعلام والتثقيف البيئى بالاشتراك مع فريق الاعلام السكانى والثقافة الصحية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بحملة توعية ميدانيةاستهدفت توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى حرصا على صحة  وسلامة المواطنين.

 

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