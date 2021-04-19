الإمارات وإيطاليا يتصدران قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية في يناير الماضي

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى أهم 5 دول، سجلت 789 مليون و336 ألف دولار، وذلك في شهر يناير الماضي، وتضمنت تلك القائمة كلا من: دولة الإمارات وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية على الرتيب.

وترصد البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة لعامة والإحصاء، أبرز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخمس الكبار، وتضمنت صادرات مصر إلى السوق الإماراتي كلا من: اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي والوقود والزيوت المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، بالإضافة إلى فواكه وأثمار صالحة للأكل والخضر والنباتات والدرنات الصالحة للأكل، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 175 مليون و201 ألف دولار.

وفى المركز الثاني جاءت الصادرات المصرية إلى إيطاليا، وشملت كلا من: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والألمونيوم ومصنوعاته والأسمدة، بالإضافة إلى الخضر والنباتات والدرنات الصالحة للأكل واللدائن ومصنوعاتها، وكانت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى إيطاليا نحو 170 مليون و602 ألف دولار.

وبالنسبة للملكة العربية السعودية، فقد تضمنت الصادرات المصري إليها كلا من: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها وفواكه وأثمار صالحة للأكل، ثم صادرات حديد وصلب – فولاذ، والخضر والنباتات ودرنات صالحة للأكل، وأخيرا المحضرات الغذائية، وكانت قيمة الصادرات نحو 160 مليون و394 ألف دولار.

وفى المركز الرابع، جاءت تركيا بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 151 مليون و414 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 143 مليون و344 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 8 ملايين و70 ألف دولار.

وشملت قائمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كلا من: الملابس والسجاد والأغطية والزجاج ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاته، وذلك بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 131 مليون و725 ألف دولار.