الأحوال المدنية تستخرج بطاقة رقم قومي لمريض بالمستشفى في كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لأحد المواطنين مٌسن محجوز بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن.