اليوم السابع
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إنشاء نفق جديد بعزبة الوالدة بحلوان لإنهاء أزمات المرور

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:00 ص
إنشاء نفق جديد بعزبة الوالدة بحلوان لإنهاء أزمات المرور انشاء نفق جديد بعزبة الوالدة بحلوان
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال مشروع توسعة نفق عزبة الوالدة بحلوان تسير بخطى سريعة لتوفير السيولة المرورية بالنفق القديم والتسهيل على المواطن، حيث وجهت نائب المحافظ حى حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز، بتذليل أى عقبات قد تتسبب فى تعطيل سير الأعمال حتى يكتمل تنفيذ وتحقيق حلم أهالى منطقتى عرب وعزبة الوالدة بحلوان لإنشاء "نفق" يربطهما بالمناطق المحيطة وميدان المحطة والكورنيش.

 

ويعتبر النفق الممر الوحيد للوصول إلى المنطقتين "عرب الوالدة – عزبة الوالدة"، أو الخروج منهما، ووجود نفق واحد هو ما يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور، مما يؤدى إلى تأخر الطلاب عن مدارسهم والموظفين عن عملهم، وعاش مواطنو هذه المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المرورى والتعطيل، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ المشروع والذى سوف يساهم فى تخفيف معاناة قاطنى هذه المنطقة، بتوسيع النفق، وجعله ذا مسارين. 

 

وتم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث أنه سوف يخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة السابق ذكرها، كما تم صب أرضية النفق بالمادة الخرسانية، على ارتفاع يتراوح ما بين 40 و45 سنتمتر، بطول أرضية النفق التى تقدر نحو 35 متر تقريبًا، وعرض 8 أمتار، وذلك من خلال نحو 15عربة محملة بالمواد الخرسانية، وتجرى الأعمال على مدار الساعة لإنهاء المشروع فى أسرع وقت.


محافظة القاهرة

عزبة الوالدة

حلوان

عرب الوالدة

المرور

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