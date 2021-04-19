أستراليا تجرى تحقيقا بشأن حالات انتحار بين قدامى المحاربين

وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستشكل لجنة ملكية للتحقيق في حالات انتحار بين عسكريين حاليين وسابقين، وذلك في رضوخ لضغوط الرأي العام للتوصل لسبل وقف زيادة عدد المنتحرين.

وتُظهر بيانات حكومية أن أكثر من 500 ماتوا نتيجة الانتحار منذ عام 2001، في إحصائية أثارت غضب الرأي العام، بما في ذلك الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قال موريسون للصحفيين في كانبيرا، عندما أعلن دعوته لتشكيل لجنة "أعتقد وآمل أن تكون عملية لمداوة الجروح". وأضاف "أتعشم أن تكون عملية يمكن من خلالها للمحاربين القدامى والأسر أن يشعروا ببعض الراحة، لكن من الواضح أنها لا يمكن أن تعوض الخسارة".

برزت هذه القضية في أستراليا بعد حملة رفيعة المستوى قامت بها جولي آن فيني، التي انتحر ابنها ديفيد، الضابط البحري السابق، في عام 2019 بعد أن تم إرساله في وقت سابق إلى العراق وتيمور الشرقية وبوجانفيل.

وشاركت القوات الأسترالية في صراعات في العراق وأفغانستان، وانتشرت في مهام إنسانية في المحيط الهادئ.

وتبحث أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا سبل تقليص معدلات الانتحار بين العسكريين الحاليين والسابقين.

وقال موريسون إنه يأمل أن تبدأ اللجنة الملكية جلساتها في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف أن من المتوقع أن تقدم اللجنة التوصيات النهائية في 2023. وسيتم تكليف مفوض عام دائم بمهمة ضمان تنفيذ التوصيات.