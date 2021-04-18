535 فرصة عمل للشباب فى بورسعيد بمرتبات تصل إلى 7000 جنيه.. اعرف التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن توافر 535 فرصة عمل بمنطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتضمنت فرص العمل المتاحة: مهندسى ميكانيكا، ومهندسى إنتاج، ومهندسى جودة، ومحاسبين ماليين، وفنى كهرباء وجودة وميكانيكا، ومراقب أمن، وعمال، ووظائف أخرى.

وتراوحت مرتبات فرص العمل المعلن عنها مابين: 1500 إلى 7000 جنيه، على أن يتقدم الشاب شخصيًا إلى جهاز تشغيل شباب الخريجين بالأوراق المطلوبة وهي: صورة المؤهل الدراسي، وصورة الرقم القومي، وصورة الموقف من التجنيد.