اليوم السابع
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535 فرصة عمل للشباب فى بورسعيد بمرتبات تصل إلى 7000 جنيه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 أبريل 2021 10:52 ص
535 فرصة عمل للشباب فى بورسعيد بمرتبات تصل إلى 7000 جنيه.. اعرف التفاصيل محافظة بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن توافر 535 فرصة عمل بمنطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتضمنت فرص العمل المتاحة: مهندسى ميكانيكا، ومهندسى إنتاج، ومهندسى جودة، ومحاسبين ماليين، وفنى كهرباء وجودة وميكانيكا، ومراقب أمن، وعمال، ووظائف أخرى.

 

وتراوحت مرتبات فرص العمل المعلن عنها مابين: 1500 إلى 7000 جنيه، على أن يتقدم الشاب شخصيًا إلى جهاز تشغيل شباب الخريجين بالأوراق المطلوبة وهي: صورة المؤهل الدراسي، وصورة الرقم القومي، وصورة الموقف من التجنيد.


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