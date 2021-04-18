وقال قصر الإليزيه، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرزن" أعرب عن امتنان الأمة لـ"فور" وقدم خالص تعازيه وثقته وصداقته التى لا تتزعزع لأقاربه وكذلك إلى ورثة الكوماندوز البحريين فى يوم النصر الفرنسى"، كما أشاد بتاريخ "فور" الذى أعطى درسا هائلا من الالتزام والبطولة.

ومن جانبها، أكدت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن بطل فرنسا الحرة "فور" كان واحدا من 177 فرنسيا من الذين هبطوا فى نورماندى وهم حفنة من الرجال الشجعان فى أسطول الحرية.

وأعربت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورنس بارلى" و الوزير المنتدب فى الوزارة "جينيفيف داريوسيك " عن "حزنهما العميق" ولعائلته وأحبابه تعازيهم الصادقة.

وأضافت القناة أنه لم يبقى سوى شخص واحد فقط من هذا الكوماندوز على قيد الحياة وهو "ليون جوتييه" البالغ من العمر 98 عاما.

وكانت عملية الإنزال فى نورماندى و(التى يطلق عليها اسم عملية نبتون) هى عملية الهبوط في يوم الثلاثاء 6 يونيو 1944 وترمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو نورماندى فى عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعد هذه العملية أكبر عملية غزو بحرى فى التاريخ، بدأت عملية تحرير مناطق شمال غرب أوروبا التى احتلتها ألمانيا النازية ، وقد ساهم هذا فى انتصار الحلفاء على الجبهة الغربية.