وفاة السفير ياسر عاطف والخارجية تنعيه: أمضى سنوات طويلة من العمل الدؤوب

كتب ــ أحمد جمعة

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية، والذي وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الخارجية وسائر أعضاء الوزارة في بيان صحفى لها بخالص التعازي وصادق المواساة لأُسرة الفقيد، ليدعون المولى عزَّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه وزملاءه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السفير ياسر عاطف قد أمضى سنوات طويلة من العمل الدؤوب المُخلص أثناء فترة خدمته بالديوان العام وبعثاتنا في الخارج.