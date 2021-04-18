وزير الصحة الماليزي: لم ندخل الموجة الرابعة من انتشار جائحة كورونا

أ ش أ

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا إن بلاده لم تدخل الموجة الرابعة من انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لن تحدث إلا في حالة وصول أعداد حالات الإصابة إلى الصفر خلال الموجة الثالثة الحالية قبل تزايد عدد الحالات بشكل حاد في اليوم التالي.

وأضاف وزير الصحة الماليزي - حسبما نقلت عنه وكالة أنباء /برناما/ الماليزية امس السبت- أن الأسابيع الثلاثة الماضية ، لم تشر إلى انخفاض في حالات الإصابة التي تم تسجيلها.

كما أوضح أنه من بين العوامل التي التي تسببت في زيادة الحالات في أوائل شهر أبريل الجاري؛ هي: الأعراس والتجمعات وإرسال الأطفال إلى المدارس والجامعات.

جدير بالذكر أن ماليزيا سجلت ارتفاعا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا وصلت إلى 2551 حالة أمس، فيما سجلت أعداد إصابة تخطت الألفين السبت وصلت إلى 2331 حالة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تمكنت في الأول من يوليو من العام الماضي من تسجيل أقل عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن حالة إصابة جديدة فقط خلال الموجة الثانية من الجائحة.