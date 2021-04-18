موجز أخبار مصر.. ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، طلاب الثانوية على المدارس لأداء الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل ، وارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع وطقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء.

توافد طلاب الثانوية على المدارس لأداء الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل

شهدت المدارس الثانوية صباح اليوم، توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لأداء الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل، حيث استقبلت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة الطلاب، كما وجهت الطلاب بالتأكد من صلاحية جهاز التابلت استعدادا للامتحان فى العاشرة والنصف من صباح اليوم.

طقس شديد الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

رجال الأمن ينهون استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

ويؤمن رجال الأمن لاعبي الفريقين وممر اللاعبين وطاقم التحكيم، مع تأمين الأبواب الخارجية للاستاد.

القوى العاملة تبحث إعادة تشغيل مصنع الكساء الشعبى بالإسكندرية

التقى ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، لبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل مصنع الملابس الجاهزة، الذى تمتلكه المحافظة وكان يقوم بتصنيع الكساء الشعبي منذ عام 1984، وبتوجيه من محافظ الإسكندرية محمد الشريف للجهات التنفيذية بالمحافظة للاستغلال الأمثل للموارد.

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أنه تم الانتقال إلى موقع المصنع وفحص الماكينات والمعدات الموجودة به، وتم مناقشة مدى إمكانية إعادة تشغيلها وصيانتها من خلال خبرات المختصين والخبراء بورش تدريب الخياطة والتفصيل بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

الأهلى يواجه الزمالك فى قمة الدورى الليلة.. وتحدى خاص بين موسيمانى وكارتيرون

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية قمة غاية فى الأهمية الليلة، عندما يلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وما يزيد من أهمية القمة هى أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالى، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى للمستفيدين من مبادرة تحويل المركبات للغاز

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

مبادرة "اليوم السابع" لتوثيق جرائم الإخوان فى اعتصام رابعة المسلح ..استقبال المواد منسوبة لمصادرها فى صفحة خاصة..تكوين أرشيف متكامل عن جرائم التنظيم الإرهابى.. تخصيص خط ساخن لتلقى الفيديوهات عن إرهاب الجماعة

أعلن "اليوم السابع" إطلاق دعوة لتوثيق جرائم الإخوان، خلال السنوات الأخيرة، من بينها ما حدث فى اعتصامات الجماعة الإرهابية التى حمل خلالها أفرادها الأسلحة، وهددوا أمن الوطن، وتعدوا على المعارضين لهم، لتكون بمثابة شهادات للتاريخ، بعدما ظهرت الفيديوهات والصور المختلفة خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، لتؤكد أهمية توثيق هذه الأحداث في عمر الأوطان.

التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 30 ألف مشروع متناهى الصغر خلال 5 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلى أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

افتتاح قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة.. اعرف المواعيد فى رمضان

افتتح المتحف القومى للحضارة المصرية، منذ قليل، قاعة المومياوات الملكية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، والتي تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير، في موكب مهيب أشاد به العالم أجمع، تضمن 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل تستقبل قاعة المومياوات الزوار خلال فترتين صباحية ومسائية؟.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12564 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3976 نقطة.