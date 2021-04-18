مقتل شاب على يد آخر بالدقهلية بعد طعنه بسلاح أبيض "مطواه"

الدقهلية - فريق المحافظات

لقى شاب بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" ، على يد شاب آخر بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول الشاب "محمود محمد ع ال ا" 32 سنة، والمقيم بناحية منية النصر، جثة هامدة نتيجة طعنه نافذة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان ، أكدوا نشوب مشادة كلامية بين المجنى علية " و خ س" 18 سنة ، قام على إثرها الاخير بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة ، بالبطن ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى منية النصر العام ، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.