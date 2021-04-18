اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل شاب على يد آخر بالدقهلية بعد طعنه بسلاح أبيض "مطواه"

الأحد، 18 أبريل 2021 12:39 م
مقتل شاب على يد آخر بالدقهلية بعد طعنه بسلاح أبيض "مطواه" جثه - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" ، على يد شاب آخر بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول الشاب "محمود محمد ع ال ا" 32 سنة، والمقيم بناحية منية النصر، جثة هامدة نتيجة طعنه نافذة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان ، أكدوا نشوب مشادة كلامية بين المجنى علية " و خ س"  18 سنة ، قام على إثرها الاخير بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة ، بالبطن ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى منية النصر العام ، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهليه

مركز منية النصر

مدير امن الدقهلية

مقتل شاب على يد اخر

مشادة كلامية

مستشفى منية النصر

مقتل شاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإعدام شنقا لمتهم والمشدد لـ7 آخرين بتهمة قتل شاب قرية ميت حمل بالشرقية

الأحد، 18 أبريل 2021 10:54 ص

ضبط عامل قتل زميله لخلاف على فرز القمامة وجهود لضبط متهم هارب بشبرا الخيمة

السبت، 17 أبريل 2021 03:55 م

الإعدام شنقا لمدير ملعب كرة قدم قتل عمته لسرقة مصوغاتها الذهبية بالشرقية

السبت، 17 أبريل 2021 02:57 م

تجديد حبس سائق قتل مدرسة بعد عجزه عن سداد ديونه فى الجيزة

السبت، 17 أبريل 2021 02:31 م

المؤبد لعامل و5 سنوات لصديقه لقتلهما مواطنا والشروع فى قتل ابنه بالشرقية

السبت، 17 أبريل 2021 11:52 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة