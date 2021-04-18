مصر للطيران تسير 38 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3091 راكبا

كتبت ــ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 38 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3091 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، عمان، إربيل، إنجامينا، لاجوس، بيروت، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي،أديس أبابا)، بالإضافة إلى 6 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3091 راكبا.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.