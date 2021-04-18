اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: التأمين الصحى الشامل نجح بامتياز فى المحافظة

الأحد، 18 أبريل 2021 02:36 م
محافظ بورسعيد: التأمين الصحى الشامل نجح بامتياز فى المحافظة جولة محافظ بورسعيد بمستشفى 30 يونيو
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد،  إنه محافظ محظوظ لأن بورسعيد أول محافظة تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص للـ "اليوم السابع " ، خلال تفقده مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد " أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نجحت بتقدير إمتياز، والشاهد على ذلك حالة الرضا لدى المواطن البورسعيدي ، وأهلنا فى بورسعيد يعلمون مستوى الخدمة الطبية التى كانت تقدم فى المستشفيات قبل إطلاق رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسي ، لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، أما الأن فالخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوي ، ويأتى للمحافظة أطباء من مختلف محافظات مصر " .

وتابع الغضبان ، نحن محظوظون أننا أول محافظة تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل، وحصلنا على دعم وحصلنا على أكبر امكانيات كدعم صحى خلال الفترة الماضية ، ولدينا أكثر من 6 مستشفيات و43 وحدة صحية وحجم ضخم من العمليات الجراحية اليومية " .

وتفقد محافظ بورسعيد، مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، والتى تبلغ مساحتها الكلية 6100 متر مربع، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضى مساحته 2650 متر مربع، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، والمعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثانى المقام بنفس مساحة الدور الأول : 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سرير، وجناح غسيل كلوى و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، و11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثانى 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضى وبها 13 غرفة تضم 26 سرير، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.


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