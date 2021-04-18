محافظ بورسعيد: افتتاح مستشفى 30 يونيو الأسبوع القادم

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن افتتاح مستشفى 30 يونيو، خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من كافة التجهيزات بداخلها.

ومن جانبه قال محافظ بورسعيد، إنه تم حل مشكلة خاصة بالتيار الكهربائى فى المستشفى وتثبيت التيار بها، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المستشفى على أعلى مستوى لتنضم إلى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، ولفيف من القيادات الطبية والتنفيذية، مستشفى 30 يونيو، التى تخدم قطاع عريض من أهالى بورسعيد لاسيما قرى الجنوب، بالإضافة إلى أنها تقع على محور 30 يونيو الذى يربط بالعديد من المحافظات المصرية.

والتقى المحافظ، لعدد من العاملين بالمستشفى، مقدماً لهم التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، ومحفزاً لهم بتقديم أفضل خدمة لجميع المرضى الذين ستبدأ المستشفى فى استقبالهم الأسبوع القادم بعد الافتتاح.