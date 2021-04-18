قصة الطفلة فريدة أصغر مطربة فى البحيرة لم يتعد عمرها 10 أعوام

البحيرة - فريق المحافظات

تعتبر محافظة البحيرة من أهم محافظات الجمهورية فى استخراج المواهب وخاصة فى الغناء، فهى من أخرجت كارم محمود وحمد ناصر وصابرين النجيلى، وغيرهم من المطربين الشباب، فى الأونة الأخيرة ليتربعوا على عرش الغناء فى مصر والوطن العربى.

لذلك فظهرت موهبة جديدة لم يتعدى عمرها عشرة أعوام فهى الطفلة المعجزة فريدة حمدى ابنة مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة فبرغم صغر سنها إلا أن الكبير والصغير يعرفها ويعجب بصوتها الجميل.

وقالت الطفلة فريد فى لقاءها مع اليوم السابع ، إنها مازالت فى المرحلة الابتدائية، وتعلمت الغناء منذ سنتين تقريبا على يد المايستروا إيهاب مبروك مكتشف المواهب فى البحيرة، الذى قام بتطوير، موهبتها كثيرا، وتدربت كثيرا حتى وصلت لمرحلة متقدمة.

وأشارت "فريدة"، إلى أنها ليست فقط الموهوبة فى منزلها فشقيقتها الكبرى نور تقوم بعزف الناى، ووالدتها تشجعها كثيرا فى الغناء، مشيرة إلى أنها حضرت حفلات كثيرا فى الأوبرا، وقامت بالغناء فى حفلتين خارج البحيرة، لتكون أصغر مطربة فى محافظة البحيرة ويعجب بها وبصوتها الكبير والصغير فى المحافظة.

وقال المايسترو إيهاب مبروك مدرب فريدة ، إنها لديها موهبة كبيرة رغم بدءها الغناء منذ سنتين فقط، وتقوم بالغناء، بطريقة صحيحة ولديها موهبة فطرية، ومن المنتظر أن تكون اسم كبير على مستوى مصر والوطن العربى فى الغناء وخاصة موهبتها كبيرة وصوتها قوى وتحفظ الأغانى سريعا.