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غرفة عمليات بتعليم القاهرة لمتابعة الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 11:12 ص
غرفة عمليات بتعليم القاهرة لمتابعة الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية.. صور الامتحان التجريبى للثانوية العامة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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استقبلت مدارس محافظة القاهرة اليوم طلاب الثانوية العامة، لأداء الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل، حيث حرصت إدارة المدارس على إجراءات الوقاية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما استخدمت الكواشف عن بعد لقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول.

وتهدف الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، إلى قياس الشبكات وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ "wifi.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جاهزية مدارس القاهرة لأداء الامتحان التجريبى، مع انعقاد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وارتباطها المباشر بغرفة العمليات بالوزارة والمحافظة، موجها الطلبة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية، كما تعتبر أيضا بمثابة خبرة وتجربة أداء لمعرفة وقياس مستوى الطالب حتى يستطيع رفع مستواه والتركيز على نقاط الضعف .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبى الأول سيتم فيه حل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج، والدخول على منصة الامتحانات المركزية خلال اليوم الثانى للامتحان 20 أبريل الجارى، كما يتم الدخول على منصة الامتحان من خلال شبكة الواى فاى"، ويتم تعطيل العمل بشرائح البيانات الـ"4G، فى ثان أيام الامتحان التجريبى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدخول على السحابة الإلكترونية باستخدام الـ"4G فى ثالث أيام الامتحان، كما سيتم التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح وكفاءة الشبكة، ويتم غلق شبكة الواى فاى فى اليوم الثالث للتأكد من عمل شريحة البيانات لدى الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تخصيص رقم 19368 للدعم الفنى لكلمة المرور واسم المستخدم، مع تخصيص رقم واتس آب" 01148970610"، وإبلاغ أخصائى التطوير بأى مشكلات تطرأ خلال الامتحانات لحلها.

أداء طلاب الثانوية العامة الامتحات (2)
أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان 

اجراءات دخول الامتحانات (2)
اجراءات دخول الامتحانات 

اجراءات دخول الامتحانات (1)
اجراءات دخول الامتحانات 

أداء طلاب الثانوية العامة الامتحات (3)
أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان 

أداء طلاب الثانوية العامة الامتحات (4)
أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان

أداء طلاب الثانوية العامة الامتحات (5)
أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان 

 


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الامتحان التجريبى للثانوية العامة

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