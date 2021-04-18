اليوم السابع
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ضبط زوج بالدقهلية استغاثت زوجته عبر "فيس بوك" بالأمن من تعديه عليها ضربا

الأحد، 18 أبريل 2021 03:27 ص
ضبط زوج بالدقهلية استغاثت زوجته عبر "فيس بوك" بالأمن من تعديه عليها ضربا خلافات زوجية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة إحدى السيدات لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، بشأن استغاثة إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات متفرقة بها.
 
بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بقرية ميت أبوالحارث بالدقهلية )، وأن زوجها (نقاش ، مقيم بذات الناحية)، وأنه قام بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المشار إليها، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما. 
 
بإستدعاء المشكو فى حقه وبسؤاله، اعترف بإرتكاب الواقعة، لذات الخلافات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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