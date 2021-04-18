اليوم السابع
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شفاء 2185 حالات من الإصابة بكورونا وعزل منزلى لـ 114 بشمال سيناء

الأحد، 18 أبريل 2021 03:02 م
شفاء 2185 حالات من الإصابة بكورونا وعزل منزلى لـ 114 بشمال سيناء بيان صحة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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سجلت بيانات مديرية صحة شمال سيناء ، بشأن متابعة سير معدلات جائحة المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، رصد 4 إصابات جديدة ، وشفاء 10 حالات بعد إصابتها ، وتسجيل حالة وفاة سبق إصابتها بفيروس كورونا .

كما تم حجز 9 حالات إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات ، و114 حالة عزل منزلى.

ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 372 حالة ايجابية ، 2185 حالات تعافيت من الإصابة، و136 حالة وفاة.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام . 

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا اللقاح للمواطنين ، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل ، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.

 

 


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العريش

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المتعافين من فيروس كورونا

مستشفيات العزل بشمال سيناء

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