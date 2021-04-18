شفاء 2185 حالات من الإصابة بكورونا وعزل منزلى لـ 114 بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات مديرية صحة شمال سيناء ، بشأن متابعة سير معدلات جائحة المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، رصد 4 إصابات جديدة ، وشفاء 10 حالات بعد إصابتها ، وتسجيل حالة وفاة سبق إصابتها بفيروس كورونا .

كما تم حجز 9 حالات إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات ، و114 حالة عزل منزلى.

ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 372 حالة ايجابية ، 2185 حالات تعافيت من الإصابة، و136 حالة وفاة.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا اللقاح للمواطنين ، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل ، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.