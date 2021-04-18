سويس إنفو: إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

وكالات

وقعت إسرائيل واليونان صفقة دفاعية هي الأكبر بينهما وقالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ستعزز الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وحسب موقع سويس إنفو، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الاتفاق يشمل عقدا قيمته 1.65 مليار دولار تتولى بموجبه شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتعاقدات الدفاع إنشاء وتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 22 عاما.

وأضافت أن مركز التدريب سيكون على غرار أكاديمية الطيران الإسرائيلية وسيزود بعشر طائرات تدريب من طراز إم-346 من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية.

وستقدم إلبيت مستلزمات لتحديث وتشغيل الطائرة تي-6 اليونانية كما ستقدم الدعم في مجالات التدريب والإمداد وأجهزة المحاكاة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس "أنا متأكد من أن (هذا البرنامج) سيحدّث القدرات وسيقوي اقتصادي إسرائيل واليونان ومن ثم فإن الشراكة بين بلدينا ستتعمق على المستويات الدفاعية والاقتصادية والسياسية".