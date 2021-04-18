سائق تاكسي بالزقازيق يعثر على رضيع وقت الإفطار ويسلمه للشرطة

الشرقية - إيمان مهنى

عثر سائق من مدينة الزقازيق، يُدعى أحمد هشام، على رضيع عمره أيام، ناحية مصنع الزيت والصابون، أمام سور كلية التجارة.

ويقول هشام لـ"اليوم السابع"، إنه عقب تناوله الإفطار، نزل لمباشرة عمله، وكانت الحركة في الشارع خفيفة، فقام بركن سيارته ناحية مصنع الزيوت بانتظار من يطلب تاكسي، وأثناء ذلك سمع صوت بكاء شديد لطفل، وبتتبع الصوت عثر على الرضيع يرتدي بدلة طفل بيضاء ملفوف في بطانية حمراء اللون، ما يرجح أنه وُضع قبل وقت بسيط من العثور عليه.

وأضاف: توجهت به للشرطة وأبلغت بالواقعة، فقامت الشرطة بالاتصال بالصحة لفحصه، وتبين أنه يعاني من ضيق تنفس، ونُقل على الفور للمستشفى لاحتجازه بالحضانة، لتلقّى العلاج وأخذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة.

وتابع: إنه بفحص الطفل تبين أن السرة ناشفة، لكنها ما زالت معلقة، ما يؤكد أن عمره أكثر من أسبوع.